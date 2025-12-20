 / Domodossola

Domodossola | 20 dicembre 2025, 09:15

“Musica per il Solstizio”: concerto a Palazzo San Francesco

Domenica 21 dicembre nella Sala Mostre un appuntamento musicale dedicato a Messer lo Frate Sole

Dopo l’interessante incontro dedicato a Palazzo San Francesco, la rassegna prosegue con un nuovo appuntamento culturale all’insegna della musica. Domani, domenica 21 dicembre alle ore 17, nella Sala Mostre di Palazzo San Francesco a Domodossola, si terrà il concerto “Musica per il Solstizio di Messer lo Frate Sole”.

Un evento suggestivo, ospitato in uno degli spazi più affascinanti del palazzo, gentilmente concesso dall’Amministrazione comunale, che farà da cornice a un viaggio musicale pensato per accompagnare il pubblico nel periodo del solstizio d’inverno.

Protagonista del concerto sarà il giovane virtuoso Mattia Albisetti, componente dell’Orchestra Mandolinistica di Lugano, che torna a Domodossola con un raffinato programma per violino, violoncello e mandolino. Insieme a lui si esibiranno Helena Gascoyne al violino, Alice Cavalli al violoncello e Matteo Ingravalle al mandolino.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore