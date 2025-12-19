Mergozzo, la chitarra incontra la fisarmonica nel nuovo concerto di Off season

Nuovo appuntamento a Mergozzo con la rassegna Off season, giunta alla sua quarta edizione, che sabato propone un concerto all’Antica Latteria dedicato all’incontro tra jazz e world music. Protagonisti della serata saranno Fausto Beccalossi alla fisarmonica e Roberto Taufic alla chitarra, duo che da anni porta in scena un repertorio originale e riconoscibile.

Beccalossi, considerato uno dei principali interpreti italiani della fisarmonica in ambito jazz e world music, vanta collaborazioni di rilievo internazionale, tra cui quella con Al Di Meola, con il quale ha condiviso progetti e tournée. Al suo fianco Taufic, chitarrista brasiliano di nascita e formazione cosmopolita, capace di fondere influenze sudamericane, jazzistiche e mediterranee in un linguaggio personale.

Il concerto si inserisce nel percorso di Off season, format che negli anni ha proposto a Mergozzo artisti di primo piano della scena musicale italiana e internazionale, affiancando la musica ad altri linguaggi culturali. Anche questa edizione punta su proposte originali e su un rapporto diretto tra musicisti e pubblico.

Il repertorio della serata sarà composto da brani originali, pensati per valorizzare il dialogo tra fisarmonica e chitarra, con sonorità che spaziano dal jazz alla world music, senza confini rigidi di genere. Al termine del concerto è previsto un momento informale di incontro con gli artisti, accompagnato da un aperitivo. L’appuntamento è per sabato alle 18 all’Antica Latteria di Mergozzo.