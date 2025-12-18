Montecrestese, concerto benefico per l’Etiopia con il Coro Valgarina

Venerdì 19 dicembre alle 20:45 la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Montecrestese ospiterà il concerto benefico “Natale di Solidarietà”, organizzato dal Coro Valgarina. Oltre al coro principale, si esibiranno anche i bambini del Coro Aurora e quelli della scuola primaria di Montecrestese.

La serata sosterrà il Centro Aiuti per l’Etiopia ODV ETS, fondato a Mergozzo da Roberto Rabattoni nel 1983, attivo da oltre 40 anni in Etiopia nei settori dell’infanzia, istruzione, salute e assistenza umanitaria. La raccolta fondi è destinata alla realizzazione di un mulino, un forno per la panificazione e una mensa per i poveri nella località di Areka, nel Sud Etiopia, accanto al Centro di accoglienza “San Giovanni Paolo II” inaugurato nel 2011 e attualmente ospitante 124 minori in grave difficoltà, tra cui orfani, bambini sieropositivi e con disabilità.

I minori ricevono assistenza integrata, cure specialistiche e percorsi riabilitativi personalizzati, in un ambiente protetto che consente loro di crescere con dignità, sviluppare passioni e scoprire attitudini personali. Le nuove strutture saranno non solo a supporto del centro, ma serviranno anche la comunità locale, garantendo una fornitura costante di pane ai cittadini, soprattutto nei periodi di vulnerabilità alimentare.

Il progetto mira a creare una filiera alimentare autosufficiente e a fornire pasti completi, garantendo nutrizione e dignità. Inoltre, le attività connesse al mulino e al forno offriranno opportunità di formazione e lavoro, contribuendo allo sviluppo delle competenze locali. I beneficiari diretti saranno i minori del centro, la popolazione di Areka e le famiglie in condizioni di indigenza.

Durante la serata saranno esposti i disegni realizzati dai bambini della scuola primaria sul tema “Etiopia”, realizzati dopo un intervento educativo tenuto da membri del centro. Nel salone antistante alla chiesa sarà inoltre allestita una mostra fotografica dedicata ai progetti dell’associazione, con un ricordo speciale al fondatore Roberto Rabattoni, scomparso nel gennaio 2024.