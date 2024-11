Domo ha celebrato la Giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia FOTO e VIDEO

Questa mattina a Domodossola si sono svolte le commemorazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, onorando il sacrificio di coloro che hanno combattuto per l’Italia. Le celebrazioni si sono aperte alle 10:00 presso il Parco delle Rimembranze, dove l’amministrazione comunale ha deposto una corona in omaggio ai caduti presso il monumento al milite ignoto.

Alle 10:30, in Largo Madonna della Neve, si è svolta la cerimonia ufficiale, alla quale hanno partecipato le associazioni d’arma, tra cui gli Alpini, la Croce Rossa Italiana, e gli studenti della scuole. Dopo il ricevimento e gli onori al gonfalone della città di Domodossola è seguito l’alzabandiera e la deposizione della corona in un onore dei caduti.

Il sindaco Lucio Pizzi ha ringraziato le autorità civili, militari e religiose, oltre agli studenti: “Oggi è il giorno in cui ricordiamo con profondo rispetto i caduti di tutte le guerre – ha affermato – il cui sacrificio servì a unire gli italiani in una sola nazione. Onoriamo le Forze Armate che si impegnano con dedizione e spirito di sacrificio per la nostra sicurezza e libertà.”



Le celebrazioni sono proseguite con l’orazione ufficiale dello storico Andrea Pozzetta, che ha sottolineato l’importanza di ricordare il sacrificio dei caduti come fondamento per costruire un futuro di pace e con la lettura solenne della preghiera dei combattenti, recitata da Don Vincenzo Barone, ricordando la tragedia della guerra e l’importanza del dialogo e della diplomazia. La cerimonia si è conclusa con il benvenuto civico ai neo-maggiorenni.