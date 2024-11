Promozione, la 10a giornata propone Omegna - Juve Domo

In Promozione, domenica, va in scena la decima giornata. Il big match di questo turno si gioca senza dubbio al “Pistoni” di Ivrea, dove gli arancioni ospiteranno la capolista Cossato.

Grande interesse nel VCO per la sfida del “Liberazione”, tra le due nobili decadute Omegna e Juve Domo. Gli uomini di Ramazzotti vengono da tre sconfitte consecutive e devono fare punti per allontanarsi dalla zona playout, i granata ossolani sono in gran forma e vogliono ripetere il successo del turno precedente nel derby ossolano contro l’Ornavassese, magari in attesa di buone notizie da Ivrea.

A proposito di Ornavassese, i ragazzi di Fusè stanno faticando parecchio in questo avvio di stagione, e hanno ottenuto un solo punto nelle ultime sei uscite. I neri hanno però l’occasione giusta per conquistare punti pesanti in chiave salvezza, ospitando gli Orizzonti Canavese, compagine anch’essa a quota quattro punti. Gli ospiti lamentano una situazione societaria difficile, e la prima parte di stagione ne ha risentito pesantemente, ma nell’ultimo turno hanno ottenuto la loro prima vittoria in campionato, con un rotondo 4-0 a spese della pericolante Union Novara.

Anche il Feriolo di Pissardo ha un gran bisogno di punti, essendo attualmente ultimo alla pari della Union Novara. Al “Galli” arriva la Virtus Vercelli, squadra in salute che ha fermato l’Arona nel turno precedente: non sarà facile per i gialloblù centrare la prima vittoria stagionale.

Le partite:

Omegna - Juventus Domo; Arona - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Dufour Varallo - Cameri; Feriolo - Virtus Vercelli; Ivrea - Città Di Cossato; Montanaro - Gattinara; Ornavassese - Orizzonti Canavese; Union Novara - Fulgor Chiavazzese