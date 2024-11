Alla Cappuccina la "Messa delle Rose" con il gruppo Genitori per Sempre

Si svolgerà nella chiesa Sant'Antonio della Cappuccina, il 17 novembre alle 10.30, la “Messa delle Rose” in memoria di giovani defunti, organizzata dal gruppo Genitori per Sempre.

Il gruppo è nato a Casa don Gianni per volontà del compianto don Antonio Visco, psicologo e psicoterapeuta. È un progetto di gruppo di auto mutuo aiuto dedicato ai genitori che hanno perso un figlio in giovane età, per dare supporto alle famiglie nel difficile percorso di elaborazione del lutto.

L'associazione invita i genitori e i familiari dei giovani scomparsi a portare per l'occasione una rosa con il nome dei loro cari da deporre davanti all'altare.