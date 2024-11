Si perdono in Valgrande, escursionisti lombardi salvati nella notte

Due squadre di vigili del fuoco del Comando di Verbania, i militari della Guardia di Finanza e i volontari del Soccorso Alpino ieri, intorno alle 19, sono intervenuti in Val Grande per la ricerca di due ragazzi lombardi dispersi.

I due si erano incamminati dall’Alpe Ompio verso l’Alpe Corte Bué per raggiungere il Bivacco Serena, nel comune di San Bernardino Verbano, ma con il sopraggiungere del buio hanno perso il sentiero principale imbattendosi in uno secondario più impervio e poco frequentato. Gli escursionisti in difficoltà sono riusciti a trovare un'area coperta da segnale telefonico e hanno chiamato i soccorsi, riuscendo a fornire le loro coordinate GPS alla Sala Operativa di questo Comando VF di localizzarli in una zona impervia.



Intorno alle 21 00 i ragazzi sono stati individuati in buone condizioni di salute e successivamente accompagnati in una zona sicura, raggiungendo la loro automobile intorno alle ore 22:50.