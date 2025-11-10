 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 10 novembre 2025, 08:00

Sottopasso di Candoglia chiuso dal 14 al 16 novembre

Intervento di Rete Ferroviaria Italiana sulla provinciale 116

La provincia del Vco ha disposto la chiusura al traffico della strada provinciale 116 tra Ornavasso e Candoglia, nel comune di Mergozzo, per lavori al sottopasso ferroviario. Lo stop sarà in vigore da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025, per  consentire interventi di rifinitura alla struttura del nuovo impalcato.

Redazione

