Sottopasso di Candoglia chiuso dal 14 al 16 novembre

La provincia del Vco ha disposto la chiusura al traffico della strada provinciale 116 tra Ornavasso e Candoglia, nel comune di Mergozzo, per lavori al sottopasso ferroviario. Lo stop sarà in vigore da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025, per consentire interventi di rifinitura alla struttura del nuovo impalcato.
