Teatro nei Borghi, a Malesco in scena "I sogni son semiseri"

Nuovo appuntamento con la rassegna “Teatro nei borghi” di compagniadellozio. Venerdì 20 novembre alle 21.00 il cinema teatro comunale di Malesco ospita “I sogni son semiseri”, portato in scena dalla compagnia svizzera Teatro Lunaparco.

Questa la trama: esiste il segreto dell’eterna giovinezza? Forse sì, e - forse - non è così impossibile scoprirlo. Ma Attanasio e Calliope, portiere e governante di un albergo in una (oramai non più) ridente località di villeggiatura, non lo sanno. Loro sanno solo che se non dimostrano di conoscere le regole della buona accoglienza il futuro dell’albergo è a rischio. La svolta viene data da una telefonata inaspettata che annuncia l’arrivo di una cliente misteriosa, colei che - pare - custodisca un incredibile segreto.