"Avventure tra le pagine", appuntamento per i più piccoli ai Musei Civici di Domodossola

Dal 13 al 15 novembre torna “Avventure tra le pagine. Leggiamo al museo!”, il grande evento diffuso a livello nazionale promosso da Kid Pass Culture che, nel nostro territorio, vedrà i musei e le biblioteche del Vco aprire le loro sale per animarsi di letture, laboratori e attività per famiglie e bambini.

A Domodossola l’appuntamento è ai Musei Civici Gian Giacomo Galletti sabato 14 novembre alle 10.30 con le letture di "Tante storie bestiali… Tutti al museo!”. Sarà un modo divertente ed educativo per visitare gli spazi del Museo di Scienze Naturali immersi nell’atmosfera creata da tante storie dedicate agli animali. L’età indicata è dai 3 ai 6 anni.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo ed è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione sul sito www.culturapercrescerevco.it nella sezione appuntamenti. Per ogni ulteriore informazione si può contattare la biblioteca Contini al numero 0324 242232.