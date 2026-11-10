Malesco, letture e laboratori creativi per i più piccoli

Venerdì 13 novembre alle 17.00 l’Ecomuseo regionale “Ed Leuzerie e di Scherpelit” di Malesco invita bambine, bambini e famiglie a partecipare alla presentazione del libro “Apollina. Piccola ape coraggiosa”, scritto da Chiara Berini, autrice di Malesco, e pubblicato da Emme Edizioni.

L’appuntamento si svolgerà presso l’Ex Ospedale Trabucchi di Malesco e rientra nel programma di “Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo”, l’iniziativa nazionale che dal 13 al 15 novembre coinvolgerà musei e spazi culturali italiani con letture e attività creative dedicate alle famiglie e ai giovani lettori. Al centro dell’incontro nel borgo vigezzino ci sarà la storia illustrata di Apollina, una piccola ape che accompagna i lettori alla scoperta del valore dell’unicità di ciascuno. La presentazione sarà arricchita da una lettura e da un laboratorio creativo, realizzato con il supporto del centro multisensoriale Snoezelen “Il Caleidoscopio” di Tenero (Svizzera). La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 ai 9 anni. La prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 11 novembre, contattando il numero 379 280 5262 via WhatsApp.