 / Cultura

Cultura | 05 novembre 2026, 15:41

"Libri fuori tema", a Vogogna un incontro dedicato ai bambini

Il 7 novembre a Palazzo Pretorio la presentazione di "Musolungo" con l'autrice Vanessa Trapani

&quot;Libri fuori tema&quot;, a Vogogna un incontro dedicato ai bambini

Prosegue “Libri fuori tema”, la rassegna culturale promossa dall’associazione Il Sogno di Giulietta nel comune d Vogogna. Un itinerario letterario diffuso sul territorio pensato per esplorare generi, storie e sensibilità differenti, creando occasioni spontanee di incontro, dialogo e confronto tra autori e lettori.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 novembre alle 16.00 presso il Palazzo Pretorio. Vanessa Trapani presenta il libro per bambini “Musolungo”, in dialogo con Tiziana Amoroso. Un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie per immergersi nelle storie e nella lettura.

I prossimi incontri saranno il 14 novembre a Villa Biraghi con Emilia Covini e il 21 novembre a Palazzo Pretorio con Alice Agnelli.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore