"Avventure tra le pagine": i musei del Vco aprono le porte ai bambini

Dal 13 al 15 novembre torna l’appuntamento con “Avventure tra le pagine - Leggiamo al museo”, l’iniziativa promossa a livello nazionale da Kid Pass Culture. Anche il Vco aderisce al progetto: i musei e le biblioteche del territorio aprono le proprie porte a bambini e famiglie con un’offerta culturale e ludica pensata appositamente per loro con attività, letture e laboratori. Gli eventi toccheranno gran parte della provincia, da Verbania a Domodossola, da Baveno a Malesco passando per Mergozzo e Omegna.

In ogni spazio, letture animate, laboratori creativi e visite guidate speciali trasformeranno i musei in spazi caldi e accoglienti, pronti ad suscitare nuove emozioni nei piccoli visitatori e a promuovere la lettura. L’iniziativa di rete è stata proposta dalla Biblioteca di Verbania, in quanto ente capofila del Sistema bibliotecario del Vco e dal Museo del paesaggio nell’ambito del progetto Cultura per Crescere Vco. Di seguito il programma completo:

Venerdì 13 novembre: alle 17.00 l’ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit di Malesco propone “Apollina, piccola ape coraggiosa”, con la presentazione del libro di Chiara Berini e un laboratorio sensoriale. Per bambini dai 4 ai 9 anni (prenotazione entro l’11 novembre al numero 379 2805262). Alle 15.30 al museo Rodari di Omegna “A sbagliare…il lago!”, laboratorio creativo di narrazione e fantasia per bambini dai 5 anni.

Sabato 14 novembre: ale 10.30 ai musei civici Gian Giacomo Galletti di Domodossola “Tante storie bestiali…tutti al museo!”, letture tra gli animali del museo di scienze naturali per bambini dai 3 ai 6 anni. Sempre alle 10.30 al Museo del Paesaggio di Verbania “Poti Poti va al museo”, letture per bambini dai 3 ai 6 anni in collaborazione con la biblioteca Ceretti. Alle 10.00 alla Pinacoteca Boggiani di Omegna “Mamma legge alla Pinacoteca Boggiani”, atelier creativo e visita a cura della biblioteca civica sempre dai 3 ai 6 anni.

Domenica 15 novembre: alle 15.00 al Museo del Paesaggio di Verbania “Canto di stagione”, letture sulle stagioni davanti alle opere e attività creativa per bambini dai 5 anni (richiesta la prenotazione a prenotazioni@museodelpaesaggio.it). Alle 15.00 al Museo Granum di Baveno “Caccia al passato”, gioco di scoperta del museo tra cave e polveriere, per bambini dai 5 ai 12 anni.