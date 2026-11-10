Domodossola celebra gli abiti storici: due appuntamenti tra tradizioni e cultura ossolana

Domodossola aderisce alla seconda edizione della Giornata nazionale degli abiti storici, promossa dal Ministero del Turismo, con due appuntamenti dedicati alla storia, alle tradizioni e al patrimonio culturale ossolano. Le iniziative, in programma il 13 e 15 novembre, si inseriscono nel calendario nazionale "L'Italia vestita di storia", che raccoglie eventi e attività organizzati in tutta Italia per valorizzare i costumi e gli abiti della tradizione locale.

I Musei Civici di Domodossola e il Centro Culturale Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore hanno aderito all'iniziativa ministeriale attraverso la mostra "Ornamenta. Tesori di eleganza e d'identità in Ossola", allestita nelle due sedi espositive. Il percorso racconta il gusto, il costume e gli ornamenti femminili in Ossola tra Ottocento e Novecento.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 13 novembre alle 17 alla Cappella Mellerio di Domodossola, con la conferenza "Milano 1881 - Roma 1911. Il ruolo dell'Ossola nell'avvio degli studi etnografici in Italia". Gli studiosi Paola Rovelli e Gian Vittorio Moro approfondiranno alcuni aspetti delle esposizioni storiche che dedicarono spazio all'etnografia e ai costumi popolari regionali. L'ingresso sarà libero.

Domenica 15 novembre, alle 15.30, il Museo di Palazzo San Francesco ospiterà invece la visita guidata "Dettagli d'epoca: l'abito rosso della Valle Vigezzo si racconta". A condurre il percorso sarà lo storico dell'arte e curatore della mostra Federico Troletti, con un approfondimento della giornalista Paola Caretti dedicato all'abito settecentesco della Valle Vigezzo, riportato a nuova vita nel 2020 grazie a un intervento di restauro.

Il prezioso abito, attualmente esposto nell'ambito della mostra "Ornamenta", appartiene alla collezione raccolta dalla Fondazione Galletti e inviata nel 1881 all'esposizione industriale di Milano. L'esposizione comprende anche il relativo manichino.

Per la visita guidata di domenica il biglietto intero costa 7 euro, mentre la tariffa è di 6 euro per gli over 65 e di 5 euro per gli under 19 e gli studenti universitari.

Le iniziative rientrano nel calendario nazionale che sarà pubblicato sul portale Italia.it e sui canali ufficiali del Ministero del Turismo e di Enit, con l'obiettivo di promuovere anche a livello internazionale le tradizioni legate agli abiti storici locali.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.museicivicidomodossola.it, telefonare al 338 5029591 oppure scrivere a info@museicivicidomodossola.it.