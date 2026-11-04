La comicità di Maurizio Lastrico in scena al teatro La Fabbrica

Venerdì 6 novembre alle 21.00 un nuovo appuntamento con la stagione 2026/2027 al teatro La Fabbrica di Villadossola. In scena il noto comico Maurizio Lastrico con “Sul lastrico”, uno spettacolo che unisce teatro, stand-up comedy e racconto personale.

Il comico, noto per le sue apparizioni televisive – in particolare a Zelig – con monologhi in endecasillabi danteschi, racconta gioie e difficoltà dell’esistenza contemporanea attraverso aneddoti, improvvisazioni e momenti di dialogo con il pubblico. Ne nasce uno spettacolo coinvolgente, capace di alternare leggerezza e profondità, ironia e poesia, in un continuo gioco tra alto e basso.