Gioele Dix rende omaggio a Giorgio Gaber con uno spettacolo alla Fabbrica

Un appuntamento per gli amanti della musica e del teatro: Gioele Dix rende omaggio a Giorgio Gaber con lo spettacolo "Ma per fortuna che c’era il Gaber - Viaggio tra inediti e memorie del Signor G", che si terrà mercoledì 5 marzo al Teatro La Fabbrica di Villadossola. Lo spettacolo, inizialmente previsto per il 4 marzo, è stato riprogrammato per motivi organizzativi.

In occasione del ventennale della scomparsa di Gaber, Dix porta in scena un mix di monologhi, rievocazioni personali e brani inediti, il tutto accompagnato dalle sonorità tipiche di Gaber e Luporini. Con la sua doppia veste di attore e cantante, Dix sarà affiancato da Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre, storici compagni delle sue scorribande musicali.

La stagione teatrale 2024/25 del Teatro La Fabbrica prosegue il 13 marzo con "Arlecchino?", scritto e diretto da Marco Baliani, con Andrea Pennacchi, e il 26 marzo con "Strappo alla regola", scritto e diretto da Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano. Gli spettacoli inizieranno sempre alle 21.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili alla biglietteria del teatro, in corso Italia n. 13, o acquistabili online sul sito ufficiale del Teatro La Fabbrica.