Piano straordinario Sanità Piemonte, Nursind: "Sulle spalle degli infermieri il peso della carenza cronica"

"L'aggiornamento dell'Osservatorio sul Piano Straordinario del Personale Sanitario della Regione Piemonte (dati al 30 settembre 2026) presenta una realtà che come organizzazione sindacale denunciamo da tempo. La figura dell'infermiere resta l'anello debole e soffocato del Servizio Sanitario Regionale. A fronte dell’entusiasmo della Regione su obiettivi di spesa e reclutamenti

complessivi, i numeri ufficiali sulle piante organiche del personale infermieristico mostrano un quadro desolante fatto di target non raggiunti e vere e proprie emorragie di personale in numerose ASL e Aziende Ospedaliere". Così Francesco Coppolella, segretario regionale NurSind Piemonte.



"Il saldo regionale registra un aumento insignificante rispetto ai reali fabbisogni. La Consistenza al 30 giugno 2023 era di 21.213 infermieri, quella al 30 settembre 2026 è di 21.748 infermieri. La differenza netta in oltre tre anni è di appena +535 infermieri in tutta la regione (+2,5%). Siamo ben lontani dalla copertura delle necessità reali dei servizi, al netto dei 5.000 infermieri che continuano a mancare.

L'andamento degli organici infermieristici rivela profonde spaccature sul territorio regionale. Ci sono aziende in grave perdita o stagnazione (dove non solo non si è cresciuto ma gli infermieri diminuiscono)", prosegue.



• ASL AL (Alessandria): È la situazione più allarmante della regione. Gli

infermieri crollano da 1.321 a 1.163 unità (-158 infermieri),

praticamente un ospedale intero

• ASL VCO Gli infermieri scendono da 756 a 719 unità (-37 infermieri).

• ASL VC (Vercelli): Scendono da 744 a 713 unità (-31 infermieri).

• AOU Maggiore della Carità (Novara): Organico fermo in negativo: da

1.160 a 1.132 infermieri (-28 infermieri).

• AO S. Croce e Carle (Cuneo): Passa da 1.119 a 1.103 infermieri (-16

infermieri).

• AOU SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo (Alessandria): Si registra un

calo da 1.021 a 1.007 unità (-14 infermieri).

• ASL CN1 (Cuneo 1): Gli infermieri passano da 1.529 a 1.516 unità (-13

infermieri).

• ASL CN2 (Alba-Bra): Sostanziale blocco: passa da 737 a 735 infermieri

(-2 infermieri).



"Si registrano in alcune aziende incrementi lievi o del tutto insufficienti", dicono ancora da Nursind.



• AOU Città della Salute e della Scienza (Torino): Nell'azienda

ospedaliera più grande della regione si contano appena +60 infermieri

in tre anni (da 3.107 a 3.167).

• ASL NO (Novara): Da 741 a 792 infermieri (+51 infermieri).

• ASL AT (Asti): Da 930 a 968 infermieri (+38 infermieri).

• ASL TO 5: Da 806 a 840 infermieri (+34 infermieri).

• AOU S. Luigi (Orbassano): Da 575 a 597 infermieri (+22 infermieri).



"Le poche realtà che registrano una crescita seppur non in grado di soddisfare la marcata carenza sono dettate da Incrementi trainati dalle internalizzazioni, ovvero dal passaggio diretto di personale già operante e non da nuove forze nette in grado di sollevare i turni nei reparti già stremati, in particolare al Mauriziano e all'ASL Città di Torino", dice Coppolella.



• ASL Città di Torino: +198 (da 2.294 a 2.492)

• AO Ordine Mauriziano (Torino): +145 (da 643 a 788)

• ASL TO3: +112 (da 1.371 a 1.483)

• ASL TO4: +92 (da 1.563 a 1.655)

• ASL BI (Biella): +77 (da 795 a 872)



"Si tratta di risorse del tutto insufficienti anche in questo caso a fronte dell'apertura di nuovi servizi, basti pensare alle Case e agli Ospedali di Comunità, il cui fabbisogno era stimato in più di 1.000 unità, oltre all'incremento delle attività in termini di posti letto, ampliamento dell'offerta anitaria e aumento della complessità dell'assistenza. A completare la diagnosi negativa sul comparto c'è il dato sugli Infermieri Pediatrici, che registrano un saldo negativo complessivo a livello regionale di -38 unità (passando da 904 a 866)".



In particolare:

• AOU Alessandria: Scendono da 78 a 64 (-14)

• Città della Salute (Torino): Scendono da 433 a 424 (-9)

• ASL TO5: Scendono da 42 a 36 (-6)

"Al netto di limitazioni orarie, prescrizioni funzionali e assenze di lunga durata ormai mai sostituite (a partire dai congedi di maternità), il personale effettivo espresso in teste equivalenti svela una disponibilità reale di gran lunga inferiore rispetto ai dati di pianta organica. I dati dell'Osservatorio regionale dimostrano che gli infermieri continuano a subire carichi di lavoro insostenibili e condizioni di lavoro inaccettabili. Chiediamo immediatamente, un Piano Speciale Straordinario Esecutivo dedicato esclusivamente all'Infermieristica, che vada ben oltre i risicati target previsti finora. Lo scorrimento immediato delle graduatorie concorsuali e la possibilità di far entrare i neolaureati di novembre prima di perderli. Misure economiche e indennità specifiche regionali per attrarre i giovani professionisti ed evitare la fuga verso la sanità privata o l'estero. Senza infermieri, gli ospedali non funzionano e le Case di Comunità restano gusci vuoti", conclude il sindacato di categoria.