Domodossola, l'appello delle famiglie per il pediatra al pronto soccorso: "Dateci ascolto"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una lettera firmata da una lettrice, Evelyn Lettieri, che porta nuovamente alla luce il pensiero di tanti cittadini ossolani in merito alla mancanza di un pediatra h24 al pronto soccorso dell’ospedale San Biagio di Domodossola. Di seguito la testimonianza della famiglia ossolana.

“Siamo mamma e papà di quattro bambini, nati nel 2015, 2017, 2018 e 2020, tutti nati e seguiti a Domodossola. Col tempo ho capito che non sono solo i bambini a fare i capricci! Mi trovo a chiedermi se avrò fatto bene a tornare a casa: al pronto soccorso di Domo, dopo aver adempiuto in modo eccellente alla sutura di un taglio dovuto ad una banale caduta, come può facilmente succedere, mi dicono che devo portare il mio figlio minore a Verbania, perché è necessario l’accertamento di un pediatra. Il mio unico pensiero è: ma come faccio?

Ci volete mandare a Verbania anche se sembra tutto a posto, solo perché serve l’accertamento di un pediatra. Io penso: ma come possiamo io e mio marito, alle 19 passate, con altri tre bambini a casa, fare uno spostamento di questo tipo con tanto di organizzazione annessa? E soprattutto, chi ha deciso di complicarci una dimissione dal Dea con un bambino in braccio dopo che ha perso sangue, e con coraggio si è fatto ricucire i lembi della pelle senza dire una parola di sconforto, e che ha pianto solamente perchè voleva tornare a casa? Come si può pensare di togliere il pediatra da un ospedale! Con quali criteri tolgono un servizio ai cittadini, valli comprese, che come punto di riferimento hanno sempre avuto l’ospedale di Domodossola?

Sapete che fare i genitori vuol dire riempirsi di responsabilità verso un figlio che dipende totalmente da voi. Se volete fare i politici per comandare un paese vuol dire che volete scegliere la cosa migliore per i vostri cittadini: magari a voi non sembra la scelta giusta tenere aperta la pediatria. Date e avete mille motivi per giustificare questa chiusura, ma non è la scelta migliore per i piccoli cittadini di Domodossola alti sotto i 150 cm!

Siamo svegli a vegliare sui nostri figli e da madre e da padre ci sentiamo in dovere di assicuragli la più totale tranquillità perché già toccante vedere un bambino che ha paura di quello che non conosce, ma se vede che anche il genitore ha paura perché non sa cosa deve affrontare, è troppo!

Poiché con la misura in cui giudicate sarete giudicati (Luca 6 36-38). Col sostegno delle mamme dell’Ossola, chiamo anche le comunità cristiane per riunirci nelle preghiere, che Dio apra i cuori ai nostri politici. Dateci ascolto”.