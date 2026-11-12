Salute del cuore, 15 proposte alla Regione Piemonte per rafforzare prevenzione e assistenza

Rafforzare la prevenzione delle malattie cardiovascolari, migliorare la diagnosi precoce e garantire una maggiore continuità nell'assistenza ai pazienti. Sono gli obiettivi delle 15 proposte presentate da Cuore Nostro e Fondazione Longevitas alla Regione Piemonte, nell'ambito del percorso per l'attuazione del Piano europeo Safe Hearts.

L'incontro si è svolto a Torino con Federico Nardi, coordinatore della Rete Cardiovascolare della Regione Piemonte, e ha coinvolto associazioni di pazienti, società scientifiche e professionisti sanitari. L'iniziativa rientra in un ciclo di confronti regionali promosso dalle due organizzazioni per favorire l'applicazione concreta delle indicazioni europee.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte e disabilità nell'Unione europea, con oltre 1,7 milioni di decessi ogni anno e costi stimati superiori a 282 miliardi di euro. Da qui la necessità di rafforzare gli interventi di prevenzione e di individuare precocemente le patologie, soprattutto tra le persone più anziane. Una delle principali richieste riguarda l'introduzione strutturale di controlli cardiovascolari per gli over 65, attraverso visite, auscultazione ed elettrocardiogramma, accompagnati dalla valutazione dei principali fattori di rischio, tra cui pressione arteriosa, colesterolo, glicemia e fumo. Le associazioni propongono di valorizzare esperienze già presenti sul territorio piemontese, come gli elettrocardiogrammi in farmacia e i programmi di screening di comunità.

Particolare attenzione viene riservata anche alla prevenzione vaccinale. La proposta è quella di integrare la verifica dello stato vaccinale nei percorsi cardiologici, favorendo l'accesso alle vaccinazioni contro influenza, pneumococco e herpes zoster per i pazienti che ne hanno diritto. Nella stagione 2025-2026, in Piemonte, la copertura antinfluenzale tra gli over 65 si è fermata al 51%, a fronte di un obiettivo minimo nazionale del 75%. Il terzo ambito riguarda l'accesso alle cure e la presa in carico dei pazienti. Le organizzazioni chiedono di estendere alle aziende sanitarie piemontesi il modello di assistenza integrata per lo scompenso cardiaco già sviluppato dall'Asl Città di Torino, attraverso il coinvolgimento delle Centrali Operative Territoriali, degli infermieri di famiglia e comunità e degli strumenti digitali regionali.

"Il Piano europeo Safe Hearts non crea obblighi per gli Stati: diventa servizi solo se le Regioni lo traducono in programmi", ha dichiarato Eleonora Selvi, presidente di Cuore Nostro e Fondazione Longevitas. "Non chiediamo di costruire da zero, ma di mettere a sistema esperienze che in Piemonte hanno già dato buoni risultati, partendo dai controlli cardiovascolari negli over 65 e dalla verifica dello stato vaccinale dentro i percorsi cardiologici". Tra le proposte figura inoltre il riconoscimento del progetto PreVasc come strumento regionale di prevenzione di comunità. L'iniziativa porta visite cardiologiche, elettrocardiogrammi ed ecocardiogrammi nei centri anziani, nelle parrocchie e nei luoghi di aggregazione. I dati raccolti su 2.600 persone con più di 65 anni hanno evidenziato, tra i partecipanti, una riduzione importante della funzione di pompa del cuore nel 9,2% dei casi, colesterolo elevato nel 47% e ipertensione nel 43%.

L'obiettivo delle associazioni è favorire una collaborazione stabile tra istituzioni, professionisti sanitari e realtà del territorio, trasformando le indicazioni del Piano europeo in servizi concreti e accessibili ai cittadini, anche attraverso una migliore organizzazione delle risorse già disponibili nel sistema sanitario piemontese.