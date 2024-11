Vittorie per Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma nel turno infrasettimanale

Turno infrasettimanale positivo per Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma. La Cestistica ha conquistato la sesta vittoria consecutiva, piegando 90-79 Cavagnolo: dopo un pessimo primo quarto difensivo, chiuso sotto 30-18, nel secondo quarto gli ossolani hanno risposto con gli interessi, piazzando un 31-11 che ha indirizzato il match. Secondo tempo in controllo, ospiti mai capaci di avvicinarsi e discorso archiviato anzitempo, con i 24 punti a testa di Realini e Donaddio, i 12 di Carusi e gli 11 di Clerici.

Primo successo esterno invece per la Fulgor, che in rimonta si è imposta di misura, 62-60 sul parquet di Ivrea, dove nessuno aveva vinto fino ad ora. Prova di maturità per i ragazzi di Verri, che hanno saputo soffrire, resistere nel momento di difficoltà e piazzare il sorpasso proprio nel finale. Alla voce tabellino, 13 per Tambwe e Bellarosa, 10 di Santini