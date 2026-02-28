 / Eventi

Eventi | 28 febbraio 2026, 15:02

A Villadossola Marco Paolini in “Antenati”: un viaggio teatrale alle origini della specie

Questa sera alle 21 al teatro comunale lo spettacolo che intreccia oralità, epica e teatro per raccontare 8.000 generazioni di progenitori

A Villadossola Marco Paolini in “Antenati”: un viaggio teatrale alle origini della specie

Questa sera, 28 febbraio alle ore 21, il teatro comunale di Villadossola ospita lo spettacolo “Antenati” di Marco Paolini, inserito nel progetto “La Fabbrica del Mondo”.

Da dove veniamo? È questa la domanda ancestrale che attraversa l’intera performance, un viaggio teatrale e scientifico che esplora l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginario con i nonni dei nonni, le 8.000 generazioni che ci collegano ai nostri antenati comuni e al piccolo nucleo africano da cui discendiamo.

In scena Paolini unisce oralità, epica, teatro e finzione per dimostrare come nessuno di noi sia solo: nel genoma di ogni individuo ci sono infatti tracce e informazioni in codice di tutti coloro che ci hanno preceduto. Le musiche sono di Fabio Barovero, la luci del maestro Michele M. Escalchin, il fonico Piero Chinello e la direzione tecnica di Marco Busetto. La produzione è a cura di Michela Signori e Jolefilm.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore