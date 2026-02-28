 / Eventi

La serata con Annalisa Cuzzocrea chiude l'82° anniversario della Battaglia di Megolo

Pieve Vergonte: al Teatro Massari la presentazione del libro “E non scappare mai” dedicato a Miriam Mafai

La serata con la giornalista Annalisa Cuzzocrea chiuderà il ciclo di manifestazioni per l’82° anniversario della Battaglia di Megolo.

Stasera, sabato 28 febbraio, alle 21.00, il Teatro Massari di Pieve Vergonte ospiterà la presentazione di “E non scappare mai”, edito da Rizzoli, e scritto da  Annalisa Cuzzocrea.  Libro decato a Miriam Mafai. Una serata promossa dal comune di Pieve Vergonte in collaborazione con l’Anpi locale e con l’associazione LiberaMente. A dialogare con l’autrice sarà l’onorevole Federico Fornaro.

Solo sei gironi fa Megolo aveva ospitato la manifestazione in ricordo della Battaglia con l’intervento del parlamentare Federico Fornaro.

