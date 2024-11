Massimo Sartoretti nel direttivo nazionale Fipe Confcommercio

Il presidente di Fipe Alto Piemonte, Massimo Sartoretti, è stato confermato per altri cinque anni nel Consiglio Direttivo Nazionale di Fipe Confcommercio, la Federazione che rappresenta gli esercizi di somministrazione.

Lo ha votato l’Assemblea che si è svolta nei giorni scorsi a Roma e che ha visto la conferma alla presidenza nazionale anche di Lino Enrico Stoppani.

Sartoretti, titolare del Ristorante Divin Porcello di Masera, è da oltre vent’anni punto di riferimento per il settore della ristorazione nelle province di Novara e VCO e riveste, tra le altre cariche, anche quella di presidente dell’azienda speciale Fedora della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.



Dall'Assemblea nazionale è arrivata la conferma nel Collegio dei Probi Viri anche per Sergio Zuin, già presidente di Fipe Novara e storico chef e patron del Ristorante Macallè di Momo.



Due conferme meritate che portano anche stavolta una rappresentanza novarese di valore nel mondo della ristorazione nazionale.