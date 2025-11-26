Dal 27 novembre al 1 dicembre: avventura, magia e risate nella nuova programmazione del Cinema Corso

Il Cinema Corso presenta una settimana ricchissima, pensata per tutta la famiglia: due titoli attesissimi tornano sul grande schermo con nuove avventure, pronti a regalare emozioni, divertimento e momenti di pura magia.

WICKED – PARTE 2

La magia di Oz si illumina ancora una volta

Il secondo capitolo di Wicked ci riporta nel cuore di Oz, dove Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, vive nascosta nella foresta continuando la sua battaglia per la libertà degli animali e cercando di rivelare la verità sul misterioso Mago di Oz.

Dall’altra parte, Glinda, acclamata come simbolo di bontà, risplende nella Città di Smeraldo sotto l’influenza della potente Madame Morrible, divenendo il volto rassicurante del regime.

Un racconto emozionante, che esplora il confine sottile tra verità e apparenza, in un mondo dove essere diversi significa spesso essere fraintesi.

Proiezioni:

Giovedì 27 novembre – ore 14.00

Venerdì 28 novembre – ore 14.00

Sabato 29 novembre – ore 14.00

Domenica 30 novembre – ore 14.00

Lunedì 1 dicembre – ore 14.00

ZOOTROPOLIS 2

Nuove indagini, nuove minacce e una città in subbuglio

Judy Hopps e Nick Wilde tornano più in forma che mai in Zootropolis 2.

Questa volta dovranno vedersela con Gary De’Snake, un ambiguo rettile che sconvolge gli equilibri della città. Durante un elegante party, i due agenti vengono erroneamente scambiati per complici e finiscono in fuga al fianco di Gary. Scopriranno presto che il vero nemico è un altro, pronto a tutto per mettere le mani su un misterioso libro.

Un’avventura ricca di colpi di scena, inseguimenti e comicità, che metterà alla prova la fiducia e la collaborazione della coppia più amata della polizia di Zootropolis.

Proiezioni:

Giovedì 27 novembre – 18.30, 20.30

Venerdì 28 novembre – 18.30, 20.30

Sabato 29 novembre – 18.30, 20.30

Domenica 30 novembre – 18.30, 20.30

Lunedì 1 dicembre – 18.30, 20.30

Una settimana da vivere in sala

Tra grandi ritorni, mondi fantastici e indagini mozzafiato, il Cinema Corso offre un programma capace di incantare adulti e bambini.

Sia che desideriate immergervi nella magia di Oz, sia che vogliate farvi trascinare dall’energia irresistibile di Judy e Nick, queste storie sapranno farvi sognare dal primo all’ultimo minuto.

Dal 27 novembre al 1 dicembre… vi aspettiamo al Cinema Corso