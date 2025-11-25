La comunità rosminiana ricorda don Michele Botto Steglia nel primo anniversario della morte

L'associazione Amici di Rosmini e tutta la comunità rosminiana di Domodossola ricordano don Michele Botto Steglia nel primo anniversario della morte. Don Michele, originario di Biella, è statorettore al Sacro Monte Calvariodal 2020 al 2023, anno in cui lasciò l'Ossola per andare a ricoprire l'incarico di parroco nella parrocchia Spirito Santo alla Ferratella Roma Eur. Morì a causa di malattia a soli 47 anni all'ospedale Spallanzani di Roma il 26 novembre dello scorso anno. Era stato anche maestro dei novizi ed era un componente dell'associazione Amici di Rosmini.

La messa sarà celebrata il 26 novembre alle 17.00 nella Cripta del Convento del Sacro Monte Calvario. “Grati al Signore per il dono di don Michele – spiegano dall'associazione Amici di Rosmini - desideriamo condividere con la città questo momento di preghiera per lui”.