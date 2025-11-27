 / Vigezzo

Vigezzo | 27 novembre 2025, 17:08

Craveggia, restaurato l’affresco della Madonna dei Sette Dolori

L’opera del Settecento torna al suo splendore grazie al restauro voluto da Luciana Ruffinelli in ricordo del marito

Un affresco che è stato restaurato e che ora va ad abbellire ulteriormente il centro storico di Craveggia. E’ stato riportato agli antichi splendori un affresco con la Madonna dei Sette Dolori, con San Giovanni e Sant’Antonio.

L’opera – che risalirebbe alla fine del Settecento, ma sono ancora in corso studi da parte degli storici locali - era da tempo deteriorata: è stata restaurata per volere di Luciana Ruffinelli, ex assessore di Busto Arsizio, in ricordo del marito Angelo Prandoni, scomparso un anno fa. L’inaugurazione si è tenuta sabato mattina.

Negli anni Ottanta abbiamo acquistato questa casa, affinché fosse un buon retiro vicino a Busto. Angelo negli ultimi anni ha trovato qui un luogo sereno dove ha potuto dedicarsi ai suoi studi. Era molto affezionato a Craveggia” ha spiegato Luciana Ruffinelli. L’affresco è stato benedetto da don Gabriele Vitiello. “Questo recupero conservativo è un valore aggiunto per la storia di Craveggia” ha evidenziato il sindaco Paolo Giovanola.

Marco De Ambrosis

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore