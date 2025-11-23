Torna l'Ecobox natalizia dell'Ecomuseo della pietra ollare di Malesco

L’Ecomuseo regionale “Ed Leuzerie e di Scherpelit” di Malesco, in collaborazione con la Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, anche per il 2025 rinnova il proprio impegno per la promozione del territorio con una speciale iniziativa natalizia: l’Ecobox di Natale, un regalo che racchiude tradizione, autenticità ed eccellenze gastronomiche. Il progetto Ecobox, nato nel dicembre 2021, mira a sostenere le realtà commerciali e i produttori dei piccoli borghi montani, incentivando l’acquisto di prodotti. Quest’anno, la proposta natalizia offre una selezione esclusiva di specialità alimentari, alcune di esse create appositamente per questa occasione e buoni volti alla valorizzazione della realtà museale e associativa di Malesco. Fil rouge sarà la pietra ollare a cui è dedicato l’ecomuseo regionale e materiale principe, presente sul territorio e utilizzato già dall’antichità.

L’Ecobox di Natale contiene: le “Potentille”, biscotti artigianali ideati e prodotti dal Bar Pasticceria “Il Monello” di Malesco, a partire dal 2023, per conto dell’Ecomuseo e della Proloco di Malesco, Finero e Zornasco, che con i loro tre ingredienti rappresenta il comune (La farina di segale per Malesco, la farina di canapa per Zornasco e la noce per Finero); un attrezzo di uno scalpellino in cioccolato dell’Officina del Cioccolato di Domodossola; un dolce pralinato alla nocciola che ricorda la pietra ollare della pasticceria Tisti di Domodossola; due ingressi al Mulino di Zornasco, struttura ecomuseale che presenta diversi manufatti in pietra ollare tra cui le macine dei cereali; un buono per due runditt, offerto dall’Accademia e utilizzabile in diverse occasioni; una cartolina natalizia speciale illustrata per l’occasione da Elisa Provaso, artigiana originaria di Malesco.

È possibile prenotare la confezione tramite WhatsApp al numero 379 2805262 (Ecomuseo) entro il 27 novembre per poterla ritirare in occasione del ponte dell’Immacolata. Per chi dovesse ordinare successivamente, entro l’8 dicembre, viene garantita la consegna prima di Natale, previo accordo. Gli orari e i giorni di consegna saranno comunicati al momento della prenotazione. Per maggiori informazioni si prega di contattare l’Ecomuseo o visitare il sito www.ecomuseomalesco.it.