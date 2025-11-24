Santa Maria Maggiore, come difendersi dalle truffe online: incontro pubblico al vecchio municipio

Mercoledì 26 novembre, alle ore 15, la Sala Mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio di Santa Maria maggiore ospiterà l’incontro “Chi ha tempo non aspetti tempo!”, un appuntamento dedicato alla prevenzione delle truffe telematiche, tema sempre più urgente per cittadini di ogni età.

A guidare l’incontro sarà Luca Rosito, operatore dello Sportello Punto Digitale Facile dell’ASL, che illustrerà in modo semplice e pratico come riconoscere i tentativi di frode, quali segnali non ignorare e quali comportamenti adottare per evitare raggiri online, telefonici e via sms.

Sarà presente anche il Maresciallo Antonino Greco, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Maggiore, che offrirà indicazioni utili su come comportarsi in caso di truffa e su come segnalare episodi sospetti alle forze dell’ordine. L’incontro si concluderà con una merenda conviviale, occasione per approfondire le tematiche in un clima informale e di comunità.