Prima Categoria: dominano Feriolo e Momo, la Virtus Villa batte l'Esio

La tredicesima giornata conferma il grande equilibrio nella parte alta della classifica, dove Feriolo e Momo continuano la loro marcia a braccetto in vetta. Il Feriolo dà spettacolo travolgendo 5-1 la Quaronese, trascinato dai gol di Ramalho, Palfini e Zonca. Una vittoria netta che ribadisce la forza dei gialloblù, sempre più convincenti. Non è da meno il Momo, che espugna il campo del Romagnano con un bel 3-1 e rimane agganciato al primo posto a quota 30 punti.

Giornata positiva anche per l’Omegna, che supera di misura il Cameri grazie alla rete di Denicola. I rossoneri salgono così a 23 punti e confermano di essere una delle squadre più solide del campionato. Fuori casa, invece, arriva un successo pesante per la Virtus Villadossola, che vince 1-0 al 'Curotti' contro l’Esio Verbania, sempre più in difficoltà in coda alla classifica con soli 8 punti e una serie di risultati negativi che si allunga.

Nel derby drl Cusio il Bagnella batte l' Agrano per 3 a 1 mentre il Vogogna deve arrendersi in casa al Dormelletto Comignago, che passa 2-0 grazie ai gol di Rossi e Rezzaro. Un’altra battuta d’arresto pesante per i verdegranata, che restano fermi a 9 punti.

Brutta giornata anche per la Varzese, che cade 2-0 sul campo del Carpignano, mentre la Cannobiese viene superata 2-1 dal Sizzano, nonostante il tentativo di rimonta firmato da Progni. La classifica continua così a compattarsi nella sua fascia centrale, con molte squadre raccolte in pochi punti.