Ottavo Oscar tuttoBici per Elisa Longo Borghini

Elisa Longo Borghini continua a riscrivere la storia del ciclismo italiano. Nella serata di ieri, durante la tradizionale “Notte degli Oscar” a Milano, la campionessa di Ornavasso ha conquistato il suo ottavo Oscar tuttoBici in carriera, stabilendo un record assoluto nella categoria élite femminile.

Un traguardo che nessuna prima di lei era riuscita a raggiungere: Longo Borghini supera così icone come Fabiana Luperini e Giorgia Bronzini, ferme a quota sette successi. La cerimonia organizzata da Tuttobiciweb, che ogni anno premia i migliori atleti del panorama agonistico maschile e femminile, ha ancora una volta visto la portacolori della Lidl–Trek protagonista sul palco, accolta dalla consueta stretta di mano di Alessia Piccolo, amministratore delegato di Alé Cycling.

Una stagione con tre momenti indimenticabili

Longo Borghini ha ripercorso i passaggi chiave del suo 2024 agonistico, segnato da successi e conferme di grande valore:

«Il Giro d’Italia è stato senza dubbio la vittoria più bella della stagione – ha dichiarato –. A questo aggiungo la riconquista della maglia tricolore e la vittoria alla Tre Valli Varesine, una gara dal valore speciale per me, soprattutto perché arrivava dopo un mondiale e un europeo che non sono andati come speravo».

Parole che raccontano la determinazione di un’atleta capace di rialzarsi, rilanciarsi e mettere nel mirino obiettivi sempre più ambiziosi.

Un dominio che continua

Il nuovo riconoscimento conferma il dominio della campionessa piemontes nel panorama ciclistico italiano ed europeo. La sua costanza, la capacità di eccellere nelle corse più dure e l’attitudine da leader l’hanno portata, ancora una volta, in cima alla classifica finale della categoria élite femminile.

Con questo ottavo Oscar tuttoBici, Elisa Longo Borghini consolida il suo ruolo di regina indiscussa del ciclismo italiano, un simbolo per le giovani atlete e un orgoglio per l’intero movimento. E mentre la stagione si chiude con un nuovo record, lo sguardo di Elisa è già rivolto al futuro, verso nuove sfide da conquistare con la stessa grinta che l’ha resa una delle cicliste più vincenti di sempre.