Giro d’Italia 2026: la tappa del 22 maggio si chiuderà a Verbania

È ufficiale: il Giro d’Italia 2026 farà tappa a Verbania il prossimo 22 maggio. La conferma, attesa dopo l’annuncio dato in Consiglio comunale nei giorni scorsi, è arrivata questo pomeriggio nel corso della presentazione del percorso all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, dove è stata svelata l’intera edizione della “corsa rosa”.

La frazione che approderà sulle rive del Lago Maggiore sarà la tredicesima tappa, con partenza da Alessandria e arrivo sul suggestivo lungolago di Pallanza, location che già in passato ha ospitato traguardi prestigiosi del Giro.

Il 2026 sarà un Giro dal sapore internazionale: la competizione scatterà infatti dalla Bulgaria, che ospiterà le prime tre tappe, prima del rientro in Italia attraverso la Calabria e della progressiva risalita lungo la penisola.

Nel finale della tappa del 22 maggio, i corridori affronteranno anche le suggestive strade di Bieno e Ungiasca, prima di lanciarsi verso l’arrivo a Verbania, che si prepara così a vivere un’altra giornata di grande ciclismo e di festa per l’intero territorio.