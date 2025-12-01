Findomo ancora ko: Cigliano passa al Pala Raccagni 57-52

Continua il momento negativo della Findomo, che subisce un’altra sconfitta al Pala Raccagni: ieri sera i granata sono stati superati da Cigliano per 57-52. E pensare che la partita era iniziata nel migliore dei modi, con Domo capace di chiudere il primo tempo sul +12.

Nella ripresa, però, è arrivato il crollo: secondo tempo di sofferenza, poca lucidità nelle scelte offensive e difficoltà nel contenere gli avversari. A referto 16 punti per Nagini e 14 per Realini, insufficienti però per evitare la resa nel finale.

A commentare il momento è stato il capitano non giocatore Francesco Petricca, che non nasconde la frustrazione ma invita a non mollare:

«Un film già visto: partiamo bene, difendiamo e andiamo avanti, poi quando finisce la benzina lo scenario cambia e facciamo tremendamente fatica sia in attacco che in difesa. È un momento così: dobbiamo soffrire, non farci abbattere e continuare a lavorare per migliorare la nostra tenuta fisica ed arrivare così pronti per le partite dei play-out che decideranno la nostra stagione.»

Petricca conclude con un messaggio di fiducia nei confronti della squadra:

«Rimango ovviamente fiducioso, perché so quanto ci tengono i ragazzi e l’impegno che ci mettono, ma come avevo detto all’inizio di questa avventura sapevo che sarebbe stata durissima.»