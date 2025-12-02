Zani firma il rigore che tiene in corsa la Juventus Domo

Francesco Zani firma il successo della Juventus Domo in quel di Arona (1-0), campo che si preannunciava difficile. Come in fondo è stato. Tre punti per i granata ossolani, zero punti e mugugni per l’Arona che si lamenta per il rigore decisivo concesso dalla direttrice di gara Maria Giulia Bucchetti, della sezione torinese. Insomma, un po’ di veleno in una gara aperta e combattuta, che però permette alla Juventus Domo di mantenere il passo del casale vittorioso sull’Ivrea. Ossolani che restano imbattuti, mentre l’Arona incassa la quinta sconfitta in stagione.

Un punto lo coglie l’Ornavassese in quel di Novara (1-1). Va in vantaggio con Gagliardi ma i novaresi pareggiano con Ferrari. I neri sono a 19 punti, una media di 1,46 a partita e si tengono in buona posizione. Il pari non dà molta linfa alla Union che resta attaccata a Piedimulera, Virtus Vercelli e Ceversama.

Proprio il Piedimulera paga pegno in casa, battuto dal Ceversama in cerca di punti salvezza. Gialloblu sempre più in difficoltà con la quinta sconfitta di fila e solo 4 punti fatti in casa. Il ritorno in Promozione si rivela più ostico di quanto si pensasse per l’undici di Poma.

Niente da fare neppure per il Gravellona, battuto in casa dalla Dufour Varallo che passa al Boroli per 3 a 0. La classifica piange e vede alcune rivali degli arancioneri allontanarsi ulteriormente.

Classifica: Casale 35; Juventus Domo 31; Dufour Varallo 27; Quincinetto Tavagnasco 24; Lupetti Trino, Banchetta Colleretto 21; Gattinara 20; Ornavassese 19; Ivrea 17; Arona 16; Orizzonti Canavese 13; Ceversama 12; Virtus Vercelli 11; Piedimulera 10, Union Novara 9; Gravellona 3.