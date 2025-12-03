Dal 4 all’8 dicembre: comicità, avventura e grandi emozioni al Cinema Corso

La nuova programmazione del Cinema Corso, dal 4 all’8 dicembre, porta in sala due proposte molto diverse ma accomunate dalla capacità di emozionare il pubblico: da una parte il ritorno nel mondo dinamico e irresistibile di Zootropolis 2, dall’altra un viaggio intimo e sorprendente nella storia di un trio che ha fatto ridere l’Italia per oltre trent’anni con Attitudini: Nessuna.

Una settimana da vivere al cinema tra comicità, nostalgia e azione.

ZOOTROPOLIS 2

Una nuova indagine mette alla prova Judy e Nick

Judy Hopps e Nick Wilde tornano protagonisti in un’avventura tutta nuova, pronta a sconvolgere ancora una volta la città dei mammiferi.

L’arrivo di Gary De’Snake, un misterioso rettile dal passato complicato, getta Zootropolis nel caos. Durante un evento di gala, Judy e Nick cercano di fermarlo mentre tenta di rubare un libro enigmatico, ma vengono scambiati per suoi complici. Da quel momento inizia una fuga rocambolesca che li porterà a scoprire che il vero villain si nasconde nell’ombra… e che questa sarà forse l’indagine più difficile della loro carriera.

Un film ricco di humour, ritmo e colpi di scena, perfetto per famiglie, fan del primo capitolo e chiunque abbia voglia di una storia avvincente e divertente.

Proiezioni:

Giovedì 4 dicembre – 14.00

Venerdì 5 dicembre – 14.00

Sabato 6 dicembre – 14.00

Domenica 7 dicembre – 14.00

Lunedì 8 dicembre – 14.00

ATTITUDINI: NESSUNA

Aldo, Giovanni e Giacomo come non li abbiamo mai visti

Attitudini: Nessuna, diretto da Sophie Chiarello, è un documentario che ripercorre la storia del trio comico più iconico del panorama italiano: Aldo, Giovanni e Giacomo.

La regista li accompagna in un emozionante ritorno alle loro origini: dai primi incontri al palco, dai fallimenti alle vittorie, dai retroscena creativi all’evoluzione di un’amicizia diventata lavoro e leggenda.

È un racconto sincero, divertente e in alcuni momenti persino commovente, che offre al pubblico l’occasione di scoprire chi sono davvero i tre protagonisti dietro ai personaggi che hanno segnato la commedia italiana degli ultimi decenni.

Proiezioni:

Giovedì 4 dicembre – 18.30, 20.30

Venerdì 5 dicembre – 18.30, 20.30

Sabato 6 dicembre – 18.30, 20.30

Domenica 7 dicembre – 18.30, 20.30

Lunedì 8 dicembre – 18.30, 20.30

Una settimana tra emozioni e leggerezza

Che si tratti dell’energia travolgente di Zootropolis 2 o dell’intimità narrativa di Attitudini: Nessuna, la programmazione del Cinema Corso per questa settimana riesce a soddisfare tutti i gusti: dalle famiglie in cerca di un film coinvolgente ai nostalgici della grande comicità italiana.