Concerto del Coro Alpino Ana di Domodossola: “Tra vette immacolate”

Il Coro Alpino Ana di Domodossola invita gli appassionati di musica vocale e corale a un appuntamento imperdibile: sabato 6 dicembre, alle ore 20.45, presso la Chiesa della Cappuccina di Domodossola, andrà in scena il concerto dal titolo “Tra vette immacolate”. Un evento di alto profilo artistico, pensato per valorizzare il repertorio corale e per offrire al pubblico un’esperienza musicale intensa e suggestiva.

A rendere la serata particolarmente speciale sarà la presenza del Quartetto Vocale Italiano, composto da Federica Napoletani (soprano), Angela Oh (contralto), Matteo Magistrali (tenore) e Piermarco Vinãs (basso): quattro musicisti di prim’ordine, impegnati in carriere che spaziano anche oltre i confini nazionali e che li hanno portati a collaborare con importanti direttori e orchestre. La formazione offrirà un viaggio sonoro tra brani popolari e pagine colte, con raffinate sfumature timbriche e interpretative, in armonia con il programma condiviso con il Coro Alpino.

Il concerto rappresenterà inoltre un'importante occasione per l’ascolto di nuova musica: saranno presentati, in prima esecuzione assoluta, due brani del compositore Danilo Lorenzini, autore di opere liriche, docente di riferimento del Conservatorio “G. Verdi” di Milano e protagonista di una carriera che lo ha visto collaborare anche con Franco Battiato. Lorenzini sarà presente alla serata in via eccezionale, a testimonianza della rilevanza dell’iniziativa.

Una realtà corale in continua crescita

Fondato nel 2009, il Coro Alpino Ana di Domodossola nasce grazie alla volontà di un gruppo di cantori provenienti da esperienze corali della Val d’Ossola, inizialmente guidati dal M° Salvatore Sciammetta. Dal 2017 la direzione è affidata al Maestro Enzo Sartori, con il quale il coro ha ulteriormente consolidato la propria identità e ampliato l'attività artistica.

La formazione, composta attualmente da 23 elementi, è attiva su tutto il territorio ossolano e non solo: partecipa regolarmente a eventi benefici, rassegne e stagioni corali, riscuotendo entusiasmo e apprezzamento. Tra le numerose partecipazioni si ricordano le presenze in rassegne quali “Piemonte in… canto” a Verbania, “Come Canta la Montagna” a Vergato, oltre ai concerti in Trentino, Sardegna, Canton Vallese e alle esibizioni in occasione di importanti Adunate Nazionali degli Alpini.

Il coro ha avviato il Progetto Giovani, percorso formativo che ha permesso l'ingresso di nuove voci e la coesistenza di tre generazioni di cantori, creando un importante ponte tra tradizione e futuro.

Collaborazioni prestigiose e nuovi progetti

Nel 2021, il coro ha collaborato con il cantautore Alberto Fortis al Lusenstock Festival, mentre il celebre compositore Fabio Vacchi ha dedicato al coro nuove armonizzazioni che saranno protagoniste di un futuro progetto discografico. Nel 2022, in occasione del 150° anniversario del Corpo degli Alpini, il gruppo ha inciso il suo primo disco, oggi giunto alla seconda ristampa.

Il 2023 ha segnato un ulteriore riconoscimento, con l’accesso alle semifinali del Concorso Luigi Pigarelli, tra i più prestigiosi nel panorama nazionale.

Un cammino che unisce musica, territorio e comunità

Nel centenario della Sezione Ana di Domodossola, il coro ha intrapreso il progetto #CoroTour, un percorso di prove itineranti nei gruppi della Sezione, da Mergozzo fino alla Valle Formazza: un viaggio musicale pensato per rinsaldare il legame tra alpini e territorio, tra canto e comunità, tra armonia e montagne.

Il concerto “Tra vette immacolate” si annuncia dunque come una serata capace di unire tradizione, ricerca musicale e prestigiose collaborazioni. Un invito a lasciarsi conquistare dalla bellezza della musica corale e dalla passione di chi, con dedizione, ne custodisce l’arte e il valore.