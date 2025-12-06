 / Eventi

Eventi | 06 dicembre 2025, 08:05

Buona partecipazione all'incontro su ''Il cittadino digitale''

Si è tenuto in Cappella Mellerio a Domodossola, organizzato da Cgil e Federconsumatori Piemonte

Buona partecipazione all’incontro promosso da Cgil e Federconsumatori Piemonte, svoltosi questa settimana in Cappella Mellerio a Domodossola. Tema era ‘’Il cittadino digitale, comprendere e abitare il mondo connesso’’. Un approfondimento sulle opportunità che il web dà ai cittadini per restare collegato con enti, associazioni, istituzioni, evitando anche code agli sportelli. Dalla Cie allo Spid, dal fascicolo sanitario alle opportunità per risparmiare sulle bollette, sino alle truffe online.

re.ba.

