A Macugnaga musica e cultura al Museo Antica Casa Walser

Domenica 7 dicembre il Museo Antica Casa Walser di Borca ospiterà un’intera giornata di iniziative all’insegna della musica, della cultura e della tradizione walser. L’evento è organizzato dall’associazione “Alts Walserhuus Van Zer Burfuggu” e propone un pomeriggio di musica itinerante con gli zampognari, che animeranno le frazioni della zona: alle 14 in piazza a Pestarena, alle 14.30 al Museo Walser, alle 15.30 in piazza a Pecetto e infine alle 16.30 a Staffa.

Dalle 14.30, nella sede del museo a Borca, si svolgeranno le operazioni di rinnovo del consiglio direttivo, mentre alle 17.30 sarà inaugurata la nuova Biblioteca Walser, accompagnata da una merenda per i partecipanti.

La giornata proseguirà in serata presso la Kongresshaus: alle 20.30 si terrà l’assemblea dei soci con il rinnovo delle cariche, e a chiudere le iniziative, alle 21.15, è prevista la proiezione del documentario “Il racconto… del nostro museo”, curato da Nicola Buffoni.

Per rimanere aggiornati sugli appuntamenti del Museo Walser e della comunità, è possibile consultare il sito macugnaga-monterosa.com o il nuovo canale WhatsApp “Macugnaga Monterosa – Official”.