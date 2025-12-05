Weekend di festa a Bognanco tra mercatini, tradizioni e l’accensione dell’albero di Natale

Sarà un fine settimana ricco di iniziative quello organizzato dalla Pro loco di Bognanco per celebrare l’arrivo del periodo natalizio. Le attività prenderanno il via sabato 6 dicembre con la tradizionale Cena dell’Avvento, in programma alle 19.30 al centro Guido Prada di San Lorenzo. La serata, accompagnata da musica dal vivo, proporrà un menu completo preparato dalla Pro loco al costo popolare di 15 euro; è consigliata la prenotazione.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 7 dicembre con una giornata interamente dedicata alle tradizioni della valle. Dalle 10 alle 17 sarà possibile visitare l’esposizione e il mercatino dei prodotti fatti a mano dai frazionisti, un’occasione per scoprire creazioni artigianali nate dal sapere locale.

Non mancheranno le escursioni guidate alla scoperta dei presepi e degli “gnomignoli”: alle 10.45 visite nelle frazioni di Bacinasco e Boco, mentre alle 14 il percorso toccherà Croce e Graniga.

A metà giornata, spazio ai sapori del territorio con due proposte gastronomiche: il pranzo al ristorante Rossi, dove sarà possibile gustare il tradizionale minestrone alla bognanchese e i formaggi locali (prenotazioni al 347 5091988), oppure il menù del ristorante Da Cecilia, che servirà i tipici gnocchi di pane nero (prenotazioni al 328 3249960).

Il momento più atteso arriverà alle 16.30, quando in piazza si terrà la suggestiva accensione dell’albero di Natale.