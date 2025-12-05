A Ornavasso proseguono i mercatini natalizi

Dopo il successo dei due ultimi fine settimana di novembre, continuano anche a dicembre i mercatini natalizi organizzati dalla Pro Loco La Teja di Ornavasso, guidata dal presidente Adriano Rossetti. L’appuntamento è in piazza XXIV Maggio, ogni sabato e domenica del mese, dalle ore 9.00, nelle date del 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 e 26 dicembre.

Durante il lungo ponte della festa patronale di San Nicola, dal 6 all’8 dicembre, alla manifestazione si aggiungeranno gli stand dei Volontari del Soccorso, pronti a proporre ai visitatori tante interessanti sorprese realizzate con cura dai volontari.