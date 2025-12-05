Domodossola ricorda Paolo Ferraris: incontro commemorativo all’Operaia

Un appuntamento dedicato alla memoria e alla storia civile di Domodossola. Sabato 6 dicembre, alle ore 21, lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso Operaia ospiterà un incontro per commemorare la figura dell’avvocato Paolo Ferraris, a ottant’anni dalla sua tragica scomparsa.

Il convegno, promosso dal Circolo letterario “L’Obelisco” in collaborazione con la Casa della Resistenza e LetterAltura, vuole restituire alla città il profilo umano e professionale di Ferraris, figura di rilievo del territorio e simbolo di un impegno civile spezzato dagli eventi della guerra.

A ripercorrerne la vita e il ruolo sarà Alberto Zanetta, incaricato di presentare le note biografiche dell’avvocato.