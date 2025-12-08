Il progetto “Dal buon grano all’eccellenza dei runditt” approda nelle scuole di Malesco e Lesa

Il progetto “Dal buon grano all’eccellenza dei runditt”, giunto alla sua terza edizione e promosso dall’Accademia dei runditt di Malesco, nasce con l’obiettivo di valorizzare una filiera del grano a km zero, capace di unire tradizione, innovazione e territorio. Attraverso la sperimentazione e la coltivazione di diverse tipologie di grano, si punta a ottenere una miscela di farine, ideale per la produzione dei runditt, eccellenza gastronomica maleschese. L’11 ottobre scorso si è svolto un evento aperto alla comunità durante il quale, insieme alla semina del campo dimostrativo di Malesco, sono stati presentati i risultati raggiunti e l’andamento del progetto, grazie al prezioso supporto scientifico del dipartimento di scienze agrarie e ambientali dell’Università degli Studi di Milano. In questa occasione è stato inoltre possibile degustare i primi runditt prodotti con la farina ricavata dalle coltivazioni sperimentali della Valle Vigezzo. Fin dalla sua nascita, il progetto è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Vco e da altri partner territoriali, tra cui l’Ecomuseo regionale di Malesco.

Quest’autunno è stata effettuata una nuova semina in un appezzamento della frazione di Zornasco e, nel mese di novembre, sono stati coinvolti anche i bambini dell’asilo Trabucchi di Malesco. Un ruolo di rilievo è svolto inoltre dall’istituto professionale per l’agricoltura Cavallini di Lesa, la cui collaborazione rappresenta un valore aggiunto fondamentale. Grazie al supporto del personale docente e tecnico, gli alunni, oltre alla semina, stanno portando avanti attività di monitoraggio, raccolta dati e osservazione dello sviluppo del grano. Saranno protagonisti inoltre di momenti di confronto con l’agronomo e con i rappresentanti dell’associazione. La sinergia con gli Istituti scolastici consolida il legame tra formazione, ricerca e tradizione locale.