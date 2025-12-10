Al Cinema Corso una programmazione da non perdere

Dal 11 al 15 dicembre il Cinema Corso propone una selezione di film capaci di emozionare, sorprendere e coinvolgere ogni tipo di spettatore. Dalla comicità intramontabile di Aldo, Giovanni e Giacomo, al mondo oscuro e spettacolare di Jujutsu Kaisen, fino alla raffinata fiaba gotica con Benedict Cumberbatch: una settimana di cinema da non perdere.

ATTITUDINI: NESSUNA – Il viaggio intimo del trio più amato d’Italia

Con Attitudini: Nessuna, la regista Sophie Chiarello porta sullo schermo un documentario sincero e profondamente umano dedicato ad Aldo, Giovanni e Giacomo.

Un racconto che ripercorre le loro origini artistiche, l’amicizia che li unisce e il talento che li ha trasformati in icone della comicità italiana. Tra ricordi, confessioni e materiali inediti, il film offre uno sguardo privilegiato su ciò che ha reso il trio un fenomeno culturale intergenerazionale.

Orari:

Giovedì 11 dicembre – 18:30

Venerdì 12 dicembre – 16:30

Sabato 13 dicembre – 16:30

Domenica 14 dicembre – 16:30

Lunedì 15 dicembre – 16:30

JUJUTSU KAISEN: ESECUZIONE – La battaglia che cambierà il mondo degli stregoni

Il nuovo film diretto da Shouta Goshozono immerge gli spettatori nell’esplosivo arco narrativo dell’“Incidente di Shibuya”.

Nel cuore della città, durante Halloween, un misterioso velo intrappola centinaia di civili. Lo stregone più potente, Satoru Gojo, entra in azione, ma dietro l’apparente caos si nasconde una trappola orchestrata da spiriti maledetti e stregoni oscuri.

Yuji Itadori e i suoi compagni dovranno affrontare una minaccia senza precedenti, mentre nuove maledizioni si diffondono in tutto il Giappone e il destino di Yuji si intreccia con una missione letale affidata a Yuta Okkotsu.

Orari:

Giovedì 11 dicembre – 16:30

Venerdì 12 dicembre – 20:30

Sabato 13 dicembre – 18:30

Domenica 14 dicembre – 20:30

Lunedì 15 dicembre – 20:30

L’OMBRA DEL CORVO – Dolore, metamorfosi e mistero con Benedict Cumberbatch

Basato sul romanzo The Thing with Feathers di Max Porter, e diretto dall’esordiente Dylan Southern, L’ombra del corvo è una fiaba nera contemporanea che fonde dramma psicologico e suggestioni horror.

Il film segue un padre distrutto dalla morte della moglie, incapace di ritrovare equilibrio mentre si prende cura dei suoi due figli. Nel pieno del lutto, una presenza misteriosa e minacciosa — un’enorme creatura piumata chiamata Crow — inizia a tormentarlo.

Quella figura inquietante potrebbe tuttavia celare la forza necessaria per affrontare il trauma e tornare a vivere. Un’opera coraggiosa, impreziosita dalla magnetica interpretazione di Benedict Cumberbatch e accolta con interesse alla Berlinale.

Orari:

Giovedì 11 dicembre – 20:30

Venerdì 12 dicembre – 18:30

Sabato 13 dicembre – 20:30

Domenica 14 dicembre – 18:30

Lunedì 15 dicembre – 18:30

Tre proposte molto diverse tra loro, ma accomunate da storie intense, atmosfere coinvolgenti e interpretazioni di grande livello.Il Cinema Corso vi aspetta per un viaggio tra risate, azione, emozione e mistero. Buona visione!