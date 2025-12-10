Vigilia di Natale: niente Messa di mezzanotte in Collegiata, quest’anno sarà alla Cappuccina

La messa di mezzanotte della Vigilia di Natale di Domodossola quest'anno non sarà in Collegiata. "La messa di mezzanotte per quest’anno la celebriamo alla Cappuccina - conferma don Vincenzo Barone, parroco di Domodossola - in Collegiata ci sarà solo la funzione delle 17.30".

La Vigilia di Natale è uno dei momenti più suggestivi dell’anno, quando il silenzio delle strade si riempie di luci e il suono delle campane invita alla riflessione e alla gioia. Vediamo dunque quali saranno gli appuntamenti del 24 sera a Domodossola e nelle sue frazioni.

Come anticipato in Collegiata è prevista la celebrazione alle 17.30, mentre la messa di mezzanotte sarà alla Cappuccina, preceduta da una funzione alle 21.00. Alle 21.30, la comunità di Crosiggia si ritroverà nella chiesa del Sacro Cuore, mentre alle 22.00 la frazione di Vagna accoglierà i fedeli nella chiesa di San Brizio, preceduta dalla suggestiva processione della Sacra Famiglia che attraverserà le vie del borgo. Alla stessa ora, nella chiesa di Sant’Andrea a Cisore, si terrà un’altra celebrazione. Infine, al santuario SS. Crocifisso del Calvario, luogo simbolo di spiritualità e devozione, la messa di mezzanotte chiuderà la Vigilia.