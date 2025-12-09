Legame con le aziende, esperienze all’estero e lavoro entro due mesi dalla laurea: la LIUC chiama i giovani da tutta Italia per un’Università che svolta la vita

LIUC, GIOVANE E DINAMICA

Nata nel 1991 per volere di Confindustria Varese, LIUC è sorta negli spazi dell’ex Cotonificio Cantoni, esempio virtuoso di recupero urbanistico e riconversione di un’area industriale, e si è subito trasformata da industria tessile a fabbrica di talenti.

È un’Università giovane, dinamica, internazionale, a misura di studente, orientata al “saper fare”. Le piccole dimensioni consentono un’attenzione particolare ad ogni studente, facilitano il rapporto tra i giovani e docenti e assicurano a tutti le stesse opportunità: periodi di studio all’estero, stage, inserimento nel mondo del lavoro.

Lo stretto contatto con le aziende è tra gli asset dell’Ateneo, sempre al passo con i tempi e capace di anticipare i cambiamenti utili allo sviluppo socioeconomico del Paese e degli scenari internazionali.

L’ultimo Rapporto Censis, nell’edizione 2025/26 della sua Guida delle Università italiane, pone la LIUC al primo posto tra i piccoli Atenei (fino a 5.000 studenti) per quanto riguarda l’internazionalizzazione.

OFFERTA FORMATIVA UNICA

I corsi di studio di laurea triennale in Economia e Management e Ingegneria Gestionale e di laurea magistrale in Economia, Management e Governance e Ingegneria Gestionale , sono pensati ascoltando le reali esigenze delle imprese in un’Università di business unica che si differenzia dai competitor per le interrelazioni tra i due corsi di laurea, i percorsi di dottorato, la formazione executive e un saldo rapporto con il sistema economico e finanziario.

Ingegneria gestionale vanta la prima laurea triennale (bachelor) internazionale in tutto il panorama universitario italiano e due specializzazioni in lingua alla Magistrale; mentre Economia e Management offre due percorsi in inglese in Triennale e in Magistrale.

La didattica è innovativa ed esperienziale. Davvero interessanti il laboratorio i-FAB , fabbrica simulata che permette di sperimentare modelli di produzione lean e il Fintech Lab con 12 postazioni Bloomberg, rivolto all’incontro tra finanza e tecnologia.

FACILE TROVARE OCCUPAZIONE

I dati dell’ultimo rapporto Almalaurea, diffuso nel giugno 2025, confermano che ad un anno dalla laurea magistrale, l’88,1% dei laureati in Economia della LIUC ha un’occupazione. Questa quota sale al 95,2% per i laureati in Ingegneria.

Sotto il profilo retributivo, i laureati magistrali in Economia passano da un guadagno netto medio mensile di circa 1.655 euro nel primo anno fino a 2.352 euro entro i cinque anni, mentre i laureati in Ingegneria crescono da 1.924 euro fino a 2.316 euro, valori in media significativamente superiori alle rispettive medie nazionali.

WOW, CHE SERVIZI!

Ampia la gamma dei servizi. La residenza, interna al campus universitario con un parco di 26mila metri quadrati, ha 385 posti letto, aule studio, aree relax, lavanderia, cucine. Vivere sul territorio è agevolato anche da sconti in oltre 200 esercizi convenzionati.

La biblioteca offre oltre 198.000 risorse digitali e cartacee e 30 banche dati specialistiche.

Da settembre 2025, al via il nuovo servizio navetta dedicato a studenti, docenti e personale, da e per Milano (Lotto), Legnano, Castellanza e Gallarate a un prezzo quasi simbolico (da 0,50 a 1,50 euro a tratta).

VISITA IN ESTATE

La LIUC è aperta anche ad agosto per accogliere futuri studenti e famiglie e illustrare l’offerta formativa per l’Anno Accademico 2025/26. Immatricolazioni valide fino a esaurimento dei posti disponibili.

È possibile fissare un appuntamento con il team accoglienza matricole (composto dallo Staff Orientamento e da studenti LIUC) e, su richiesta, incontrare un docente per approfondire aspetti specifici dei corsi di laurea. Info e prenotazioni sono disponibili a questo link.