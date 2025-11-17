 / Viabilità e trasporti

Ispezioni lungo la SS 549: sensi unici alternati nelle gallerie della Valle Anzasca

Modifiche al traffico in orario notturno tra il 17 e il 18 novembre

A causa di ispezioni nelle gallerie della SS 549 di Macugnaga, Anas ha istituito alcune modifiche alla viabilità in orario notturno. In particolare, è previsto un senso unico alternato con impianto semaforico dal km 20+850 al km 21+800 nella galleria Ceppo Morelli, il 17 novembre dalle 21.00 alle 6.00 del giorno successivo.

È inoltre previsto un senso unico alternato nella galleria Pestarena, dal km 24+250 al km 24+750, il 18 novembre dalle 21.00 alle 6.00 del giorno successivo. Sempre nella notte del 18 novembre senso unico alternato nella galleria Stabioli, dal km 22+900 e 23+300.

