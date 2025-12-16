Storie che fanno la Storia, mondi da esplorare e magia natalizia: la nuova settimana al Cinema Corso

Questa settimana il Cinema Corso propone una programmazione ricca e trasversale, capace di parlare a pubblici diversi e di attraversare generi, epoche ed emozioni. Dal rigore storico e psicologico di Norimberga, che ci riporta alle ferite ancora aperte della Seconda Guerra Mondiale, alla magia del Natale vista dagli occhi di una famiglia di topolini in Un Topolino sotto l’Albero, perfetto per grandi e piccoli.

A dominare lo schermo è anche il grande cinema spettacolare con Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga di James Cameron, che ci riporta su Pandora tra nuove minacce, dolore e speranza. E per chi ama le storie di riscatto e umanità, torna sul grande schermo The Millionaire (Slumdog Millionaire), il film premio Oscar che dimostra come il destino possa cambiare con una sola risposta.

Quattro film, quattro sguardi sul mondo, un’unica certezza: il Cinema Corso è il luogo ideale per vivere il cinema in tutte le sue forme.

NORIMBERGA

Orari di proiezione

Giovedì 18 dicembre – 16.00

Venerdì 19 dicembre – 18.00

Sabato 20 dicembre – 16.00

Domenica 21 dicembre – 18.00

Lunedì 22 dicembre – 16.00

Martedì 23 dicembre – 18.00

Orari di proiezione

Giovedì 18 dicembre – 18.30

Venerdì 19 dicembre – 16.30

Sabato 20 dicembre – 18.30

Domenica 21 dicembre – 16.30

Lunedì 22 dicembre – 18.30

Martedì 23 dicembre – 16.30

Orari di proiezione

Giovedì 18 dicembre – 20.30

Venerdì 19 dicembre – 20.30

Sabato 20 dicembre – 20.30

Domenica 21 dicembre – 20.30

Lunedì 22 dicembre – 20.30

Martedì 23 dicembre – 20.30

Orario di proiezione

Venerdì 19 dicembre – 10.30