SS 659 Valle Antigorio e Val Formazza, chiusura notturna per ispezioni alla galleria “delle Casse”

Sulla SS 659 della Valle Antigorio e Val Formazza è prevista una chiusura notturna dal km 27+300 al km 30+500, in tratti saltuari, per consentire le ispezioni alla galleria “delle Casse”. Gli interventi si svolgeranno dal 16 al 17 dicembre, nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo, e riguarderanno tutte le corsie della tratta indicata. Durante le ore di chiusura sarà garantito un presidio agli imbocchi della galleria per permettere il passaggio dei mezzi in caso di emergenza.