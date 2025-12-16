 / Viabilità e trasporti

SS 659 Valle Antigorio e Val Formazza, chiusura notturna per ispezioni alla galleria “delle Casse”

Da questa sera a domani mattina limitazioni al traffico notturno tra i km 27+300 e 30+500 per garantire la sicurezza delle infrastrutture

Sulla SS 659 della Valle Antigorio e Val Formazza è prevista una chiusura notturna dal km 27+300 al km 30+500, in tratti saltuari, per consentire le ispezioni alla galleria “delle Casse”. Gli interventi si svolgeranno dal 16 al 17 dicembre, nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo, e riguarderanno tutte le corsie della tratta indicata. Durante le ore di chiusura sarà garantito un presidio agli imbocchi della galleria per permettere il passaggio dei mezzi in caso di emergenza.

 

a.f.

