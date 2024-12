Terza edizione della Domobianca SkiAlp Vertical Race: al via l'8 febbraio

La terza edizione della Domobianca SkiAlp Vertical Race prenderà il via sabato 08 febbraio alle ore 19.00, dal piazzale dell'Alpe Lusentino ed attraverso un percorso illuminato di 2.5 km e 600 mt. D+ porterà gli atleti fino ai quasi 1900 mt di altitudine dello Ski Bar.

Il team organizzativo è già al lavoro per rendere unico questo evento che, in soli due anni, ha saputo ritagliarsi un grande spazio diventando un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti dello Skialp che possono correre al fianco dei più grandi atleti di specialità.

Nel corso delle prime due edizioni infatti la Domobianca SkiAlp Vertical ha visto ai nastri di partenza alcuni tra i migliori atleti di specialità e non come, William Boffelli, Marcello Ugazio, Cristian Minoggio, Dimitra Theocharis, Roberto Delorenzi, Mattia Bertoncini, Franco Collé ed i fortissimi atleti della Nazionale Italiana Matteo Eydallin, Ilaria Veronese, Michele Boscacci a cui appartiene il Record della gara con 19’ 52” ed Alba De Silvestro detentrice del Record femminile con un best time di 23’ 40”.



”Siamo davvero orgogliosi per la grande risposta che stiamo avendo per questo appuntamento - afferma Ivan Svilpo, organizzatore dell'evento - proposto anche grazie alla collaborazione della Domobianca SkiRace, del Team Ossola freeride e di Salomon. Quest’anno all’evento sarà assegnato al primo ossolano classificato anche il "Trofeo Memorial Roberto Fantone" da parte dell’istituto Enaip di Domodossola ed i tanti amici… Roberto ha partecipato a tutte le edizioni delle nostre gare e sapremo anche in questa occasione portarlo con noi fino al traguardo".



Sarà possibile iscriversi sul portale www.wedosport.net dal 20 dicembre al 07 febbraio e ci si potrà comunque iscrivere in loco dalle ore 16.30 alle ore 18.15



Le seggiovie saranno aperte per chi vuole seguire la gara; alla Baita Motti il pasta party aperto a tutti e, a seguire, premiazioni e la grande festa post gara al Luse Bar.