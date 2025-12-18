"Acqua, diventa luce!": Andrea Cannata presenta il suo libro a Domodossola

Venerdì 19 dicembre alle 17.30 la biblioteca Contini di Domodossola ospita la presentazione del libro “Acqua, diventa luce! sulla storia idroelettrica del bacino dell’Ovesca, dall’Ottocento alla Nazionalizzazione” di Andrea Cannata.

Il volume è frutto di un accurato e appassionato lavoro di ricerca. L’autore, partendo dagli aspetti tecnici e ingegneristici, passando a quelli architettonici, fino ad arrivare alle testimonianze della vita quotidiana, conduce il lettore in un affascinante viaggio che ripercorre, racconta e preserva la storia della Valle Antrona, che dopo oltre un secolo continua a generare con le sue acque energia rinnovabile.

Per qualunque ulteriore informazione è possibile contattare la biblioteca al numero 0324 242232 o all’indirizzo biblioteca@comune.domodossola.vb.it.