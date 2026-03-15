Problemi alla linea elettrica, la Vigezzina non circola in val Vigezzo

Il maltempo di questa notte ha causato l’interruzione del traffico ferroviario sulla linea della Vigezzina. Il servizio tecnico della società, durante le attività ispettive, ha infatti evidenziato problemi di tensione elettrica che non permettono la circolazione ferroviaria da Trontano verso la valle Vigezzo.
Il servizio tecnico è all'opera per l'individuazione del problema e per la conseguente la riparazione del guasto. E’ in corso l'organizzazione dei primi bus sostitutivi in attesa di capire i tempi di ripristino della linea.
‘’Al momento non sappiamo dire le tempistiche di ripristino’’ spiegano dalla società. Resta operativo il collegamento ferroviario da Domodossola a Trontano.